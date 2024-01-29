Умная электроника ему не помогла

ДТП произошло ещё 19 января, но видео появилось только сейчас. Утром на 41-м километре трассы М11 в Московской области в сторону Москвы водитель автомобиля Мерседес по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине грузовой автомобиль Ивеко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии