Умная электроника ему не помогла

ДТП произошло ещё 19 января, но видео появилось только сейчас. Утром на 41-м километре трассы М11 в Московской области в сторону Москвы водитель автомобиля Мерседес по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине грузовой автомобиль Ивеко.