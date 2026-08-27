Пора отменять договоренности эпохи Орбана: Венгрия объявила Россию угрозой

Новое правительство Венгрии во главе с премьером Петером Мадьяром закрепило смену внешнеполитического курса в документе, подготовленном для венгерской делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре.
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