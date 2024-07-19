Инсайдер: Мощная консоль PlayStation 5 Pro ожидается во второй половине ноября — пок...

Инсайдер: Мощная консоль PlayStation 5 Pro ожидается во второй половине ноября — пока ничего не указывает на переносВнутренние данные показывают, что перенос сейчас не планируется, поэтому имеет смысл ждать анонса в сентябре.
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