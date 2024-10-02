Ученые выяснили, почему для курильщиков так важен утренний кофе с сигаретой

Для многих курильщиков утренняя сигарета с кофе — непременный ритуал. Хотя врачи и предупреждают, что никотин и кофеин натощак не лучшее начало дня для организма, отказываться от этой привычки никто не собирается.
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