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Главный талант «Трактора» сломался на полгода, а теперь хочет уйти? Мутная история вокруг Кравцова

Главный талант «Трактора» сломался на полгода, а теперь хочет уйти? Мутная история вокруг Кравцова

Родной клуб Кравцова не платит ему во время лечения?За последние годы хоккейный Челябинск поручил своих болельщиков к тому, что местная команда претендует на самые высокие места.

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