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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Харламов о том, кто из нынешних игроков похож на его отца: «Сейчас в советский хоккей никто не играет. Техничные игроки есть, из россиян назову Кучерова и Кузьменко»

Генеральный директор «Лады» Александр Харламов поделился мнением о том, кто из современных хоккеистов похож по стилю на его отца – двукратного олимпийского чемпиона Валерия Харламова .

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