Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    "Взяли да минные поля на километры протянули. Мы так не играем!"................. а еще в полевую кухню Российские шп...Снова не по метод...
  • Светлана Огнева
    ПУГАЧЕВА ЕСТЬ И БУДЕТ ЗВЕЗДА,ЛИЧНОСТЬ,ТАЛАНТ,АКТРИСА!!!! А ЗДЕСЬ в этой ветке сидят люди,которые никогда не были на е..."Вам здесь официа...
  • Светлана Огнева
    Не пишите бред!Пугачева-это история нашей страны,личность! А вы никто и зовут вас НИКАК! Идите щи варите!В репертуар ..."Вам здесь официа...

Как один российский авиадиспетчер спас 4 МиГа-31, нарушив должностные инструкции. И что с ним стало?

Как один российский авиадиспетчер спас 4 МиГа-31, нарушив должностные инструкции. И что с ним стало?

Проработав только 3 года, молодой авиадиспетчер Алексей Плитин совсем не ожидал, что одним ноябрьским днём ему придётся показать мастерство опытного диспетчера и посадить на одну посадочную полосу сразу 5 самолётов — пассажирский Boeing-737 и 4 военных самолёта МиГ-31 с полным боевым комплектом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх