Avia.pro - СМИ В школе №6 города Нижнекамска произошел инцидент, вызвавший резонанс среди родителей и местных жителей.
В Нижнекамске школьница получила тяжелую травму, а приезжие родители нападавшего школьника пытались замять ситуацию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
Сломать ручки и чебуреку и его родителям!!!! Причем сломать ЛОМИКОМ!!!! И коленочки им ВСЕМ повывернуть в обратную сторону!!! И сказать что нечайно получилось!!!!!
Ответить
12 час.
Сергей
Эти обезьяны забыли как их в 90-е еб....ли!!!
Ответить
12 час.
Вадим Кузнецов
"Сажать", "депортировать" и прочее никто не будет. На камеру извинятся, сейчас это модно. Но есть один интересный момент: девочка попала в клинику, была проведена операция, требуется серьёзное лечение, а потом реабилитация. Это дорого. Платит сейчас за это бюджет. Было бы неплохо взыскать с семейки новых граждан стоимость лечения. И компенсацию морального ущерба, думаю, тысяч восемьсот рублей получится. Кажется, гражданский иск имеет большие перспективы.
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии