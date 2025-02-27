В Нижнекамске школьница получила тяжелую травму, а приезжие родители нападавшего школьника пытались замять ситуацию

Сломать ручки и чебуреку и его родителям!!!! Причем сломать ЛОМИКОМ!!!! И коленочки им ВСЕМ повывернуть в обратную сторону!!! И сказать что нечайно получилось!!!!!

Вадим Кузнецов

"Сажать", "депортировать" и прочее никто не будет. На камеру извинятся, сейчас это модно. Но есть один интересный момент: девочка попала в клинику, была проведена операция, требуется серьёзное лечение, а потом реабилитация. Это дорого. Платит сейчас за это бюджет. Было бы неплохо взыскать с семейки новых граждан стоимость лечения. И компенсацию морального ущерба, думаю, тысяч восемьсот рублей получится. Кажется, гражданский иск имеет большие перспективы.