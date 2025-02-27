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В Нижнекамске школьница получила тяжелую травму, а приезжие родители нападавшего школьника пытались замять ситуацию

В Нижнекамске школьница получила тяжелую травму, а приезжие родители нападавшего школьника пытались замять ситуацию

Avia.pro - СМИ В школе №6 города Нижнекамска произошел инцидент, вызвавший резонанс среди родителей и местных жителей.

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Комментарии
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Сергей
Сломать ручки и чебуреку и его родителям!!!! Причем сломать ЛОМИКОМ!!!! И коленочки им ВСЕМ повывернуть в обратную сторону!!! И сказать что нечайно получилось!!!!!
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12 час.
Сергей
Эти обезьяны забыли как их в 90-е еб....ли!!!
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12 час.
Вадим Кузнецов
&quot;Сажать&quot;, &quot;депортировать&quot; и прочее никто не будет. На камеру извинятся, сейчас это модно. Но есть один интересный момент: девочка попала в клинику, была проведена операция, требуется серьёзное лечение, а потом реабилитация. Это дорого. Платит сейчас за это бюджет. Было бы неплохо взыскать с семейки новых граждан стоимость лечения. И компенсацию морального ущерба, думаю, тысяч восемьсот рублей получится. Кажется, гражданский иск имеет большие перспективы.
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13 мин.
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