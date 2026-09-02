Свыше 60 тысяч тонн топлива планируют завезти в Крым в сентябре

В сентябре при благоприятных условиях ожидается поставка более 60 тыс. тонн топлива. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
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