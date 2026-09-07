Сокол
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Сокол

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Студенты из района Сокол стали призёрами авиационного конкурса

Команда Московского авиационного института заняла третье место в юбилейном пятом сезоне студенческого конкурса авиационного творчества «СКАТ».

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