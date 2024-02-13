Получит ли люди деньги за билеты на отмененные рейсы Air Moldova? Что говорит Спыну

Более 75 тысяч граждан до сих пор не смогли вернуть деньги за билеты на отмененные в прошлом году рейсы Air Moldova, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в эфире телеканала PRO TV.
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