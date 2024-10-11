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Владимир Путин заявил о необратимости формирования нового миропорядка

На международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития" в Ашхабаде президент Владимир Путин заявил о начале новой эпохи "глобальных коренных изменений" в мире, передает корреспондент The Moscow Post.

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