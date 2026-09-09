Sinopec Sees China Oil Demand Falling 8.9% in 2026

China’s Sinopec, the world’s top refiner by capacity, expects Chinese oil demand to drop by 8.9% in 2026 from a year earlier amid demand destruction from higher oil prices and the acceleration of electric vehicle adoption.
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