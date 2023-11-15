Дети Политковской отреагировали на помилование организатора убийства журналистки

СМИ опубликовали заявление Веры и Ильи Политковских. Дети журналистки Политковской, Вера и Илья, отреагировали на сообщения о помиловании Сергея Хаджикурбанова, признанного организатором убийства их матери и ранее осужденного на 20 лет лишения свободы.
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