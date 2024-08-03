Forbes опубликовал фото Дурова с детьми от Ирины Болгар

Проживающая в Швейцарии Ирина Болгар 23 июля обратилась в редакцию Forbes с просьбой исправить в рейтинге миллиардеров количество детей основателя Telegram Павла Дурова с двух до пяти, сообщив, что является матерью троих младших детей миллиардера.
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