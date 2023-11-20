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Минтюков против «Сент-Луиса»: 4-й подряд матч без очков, 4 броска, 4 минуты штрафа и «минус 2» за 19:13

Защитник «Анахайма» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (1:3).

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