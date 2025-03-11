Raspberry Pi обеспечивает работу проекта PiEEG «Bio Lab» размером с портфель

Компьютерные датчики не ограничиваются клавиатурой и мышью. Мы можем использовать датчики для измерения уровня освещенности, ускорения и, возможно, нашего мозга! Проект PiEEG Ильдара Рахматулина, который последний раз был замечен в 2023 году, теперь представлен в виде PiEEG Bio Lab со всем необходимым для считывания и анализа сигналов вашего мозга и тела.