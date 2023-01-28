Егор Бероев назвал фильм, за который ему «все время прилетает»

Российский актер Егор Бероев назвал «Турецкий гамбит» фильмом, за который ему «все время прилетает». Также артист пожелал удачи новому исполнителю роли Эраста Фандорина Владиславу Тирону, сыгравшему этого персонажа в новом сериале «Фандорин.
Российский актер Егор Бероев назвал «Турецкий гамбит» фильмом, за который ему «все время прилетает». Также артист пожелал удачи новому исполнителю роли Эраста Фандорина Владиславу Тирону, сыгравшему этого персонажа в новом сериале «Фандорин.
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