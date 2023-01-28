Пятый канал

31 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Донадоев
    А ещё Левтова его ровестница. Тож на снегоходе рабилась. Зачем такие скоростя для снегоходов делать - 40 км/ч как и д...Мачеха Сергея Суп...
  • Лидия Курзаева
    * Русские и украинцы должны жить в одном государстве — так заявил Владимир Ильич Ленин *   Не думаю так  Владимир Иль...Искусственный Лен...
  • Александр Мохов
    Ещё один бендер-задунайский. Счастливого полёта тебе в бездну!Новым президентом...

Егор Бероев назвал фильм, за который ему «все время прилетает»

Егор Бероев назвал фильм, за который ему «все время прилетает»

Российский актер Егор Бероев назвал «Турецкий гамбит» фильмом, за который ему «все время прилетает». Также артист пожелал удачи новому исполнителю роли Эраста Фандорина Владиславу Тирону, сыгравшему этого персонажа в новом сериале «Фандорин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх