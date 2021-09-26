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Huawei представила смартфоны Nova 9 и Nova 9 Pro без поддержки 5G

Huawei представила смартфоны Nova 9 и Nova 9 Pro без поддержки 5G

Китайская Huawei провела официальную презентацию двух новых смартфонов Huawei Nova 9 и Nova 9 Pro. Оба гаджета построены на аппаратной платформе Snapdragon 778G, но из-за проблем компании с властями США не имеют поддержки высокоскоростных 5G-сетей.

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