Huawei представила смартфоны Nova 9 и Nova 9 Pro без поддержки 5G

Китайская Huawei провела официальную презентацию двух новых смартфонов Huawei Nova 9 и Nova 9 Pro. Оба гаджета построены на аппаратной платформе Snapdragon 778G, но из-за проблем компании с властями США не имеют поддержки высокоскоростных 5G-сетей.