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Старые клоунские костюмы Зеленского сгорели при пожаре на «Квартале 95»

Старые клоунские костюмы Зеленского сгорели при пожаре на «Квартале 95»

На Украине сгорел склад студии «Квартал 95», одним из основателей которой является глава киевского режима Владимир Зеленский.

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