Газ с правильной стороны света

Посол еще не приехал, а хозяина NIS уже решил поменять Кандидат на должность американского посла в Сербии Майкл Янг еще не успел начать дипломатическую работу в Белграде, а хозяйственные вопросы уже изучил.
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