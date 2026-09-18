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Неординарные газовые новости

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Газ с правильной стороны света

Газ с правильной стороны света

Посол еще не приехал, а хозяина NIS уже решил поменять Кандидат на должность американского посла в Сербии Майкл Янг еще не успел начать дипломатическую работу в Белграде, а хозяйственные вопросы уже изучил.

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