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Газета.ру

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Врач Умнов посоветовал осенью минимизировать стресс, чтобы поддержать иммунитет

Врач Умнов посоветовал осенью минимизировать стресс, чтобы поддержать иммунитет

Чтобы поддержать иммунитет осенью, достаточно выстроить базовый здоровый режим — спать не менее семи-восьми часов в день, заниматься спортом и минимизировать стресс.

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