В Новосибирске таможенники изъяли ювелирные изделия из золота и серебра

Житель Иркутска пытался переправить драгоценности в Китай под видом дешёвой бижутерии.В Новосибирске таможенники обнаружили и изъяли 37 колец, серёжек и кулонов из золота и серебра, которые находились в посылке, отправленной китайскому адресату.