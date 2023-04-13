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В Новосибирске таможенники изъяли ювелирные изделия из золота и серебра

В Новосибирске таможенники изъяли ювелирные изделия из золота и серебра

Житель Иркутска пытался переправить драгоценности в Китай под видом дешёвой бижутерии.В Новосибирске таможенники обнаружили и изъяли 37 колец, серёжек и кулонов из золота и серебра, которые находились в посылке, отправленной китайскому адресату.

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