Замену для Байдена нашли в США

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos Обсуждение кандидатуры действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах 2024 года идет полным ходом среди демократов, сообщил Fox News.
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