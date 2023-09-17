ГРЯДЁТ НОВЫЙ РУССКИЙ БУНТ: МИГРАНТЫ ВООРУЖАЮТСЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ. ДАЖЕ ДЕТИ

Александр С чего вы решили,что вы здравомыслящая? Пойдёте работать вместо мигрантов ?Думаю,что нет.Так в чём ваш здравый смысл?

Александр яросв Так они уже убивают нас . и все им сходит с рук. Вот в Челябинске армяне в открытую угрожают людям и не прокуратура ни полиция не чешутся.