KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS Грядёт новый русский бунт. Мигранты вооружаются по всей России.
ГРЯДЁТ НОВЫЙ РУССКИЙ БУНТ: МИГРАНТЫ ВООРУЖАЮТСЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ. ДАЖЕ ДЕТИ
Комментарии
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Александр
С чего вы решили,что вы здравомыслящая? Пойдёте работать вместо мигрантов ?Думаю,что нет.Так в чём ваш здравый смысл?
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4 час.
Александр яросв
Так они уже убивают нас . и все им сходит с рук. Вот в Челябинске армяне в открытую угрожают людям и не прокуратура ни полиция не чешутся.
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3 час.
ИК
Иосиф Калинин
А ведь Татьяна права! Вам выдали методичку, в которой сказано, что нужно писать, вот вы и пишите одно и тоже во всех пабликах. Вы, хоть бы слова меняли!
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1 час.
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