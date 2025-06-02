Шедевр стоимостью 58 тысяч долларов обнаружили среди мусора в США

Картина, имеющая авторскую подпись «Без названия», была похищена в декабре 2021 года.В Соединенных Штатах на территории обычной мусорной площадки было найдено полотно кисти канадского живописца Жана-Поля Риопеля, которое числилось пропавшим после похищения из художественной галереи четыре года назад.