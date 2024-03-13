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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Вучевич: «В НБА очень сложно играть в защите»

«По-моему, в НБА очень сложно играть в защите. Частично это связано с изменением правил, многие из которых в пользу атакующих игроков.

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