Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дополнительные меры по защите объектов инфраструктуры на Ямале обсудили в регионе

Дополнительные меры по защите объектов инфраструктуры на Ямале обсудили в регионе

Дмитрий Артюхов назвал эту тему главной, открывая совещание по обеспечению правопорядка. Губернатор отметил, что после недавних событий на аэродромах и объектах транспортной инфраструктуры страны все центральные ведомства получат рекомендации, и Ямал должен быть готов оперативно внедрить их у себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх