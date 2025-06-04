Дополнительные меры по защите объектов инфраструктуры на Ямале обсудили в регионе

Дмитрий Артюхов назвал эту тему главной, открывая совещание по обеспечению правопорядка. Губернатор отметил, что после недавних событий на аэродромах и объектах транспортной инфраструктуры страны все центральные ведомства получат рекомендации, и Ямал должен быть готов оперативно внедрить их у себя.