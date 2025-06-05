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Спички - не игрушка

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«Вербуют русских офицеров»: как мессенджеры WhatsApp и Telegram стали угрозой для безопасности России

«Вербуют русских офицеров»: как мессенджеры WhatsApp и Telegram стали угрозой для безопасности России

БлокнотРУ Мессенджеры WhatsApp и Telegram, привычные миллионам россиян, всё чаще используются против них: для вербовки, координации терактов и сбора личных данных.

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