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Сенатор Ковитиди: информация газеты Times подтверждает, что США фактически воюют на стороне Украины против России

Сенатор Ковитиди: информация газеты Times подтверждает, что США фактически воюют на стороне Украины против России

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в субботу, что информация издания Times подтверждает, что власти Соединенные Штаты Америки фактически воюют на стороне Украины против Российской Федерации.

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