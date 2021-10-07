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Британские СМИ связали резкое падение цен на газ с заявлениями Путина

Британские СМИ связали резкое падение цен на газ с заявлениями Путина

Британская газета обратила внимание, что цены на газ на мировом рынке в среду, 6 октября, стали значительно снижаться после заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители.

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