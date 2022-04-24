ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 апреля 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать четвертое апреля две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1255 =Бесконечное множество суждений, взглядов, мировоззрений лишь показывает нам Путь - наверх, на уровень нашего Единения =Все Миры, оболочки, Тонкие тела, позвонки, принципы, качества взаимодействуют между собой разумно, безупречно, плавно = Главное - успокой ум, действуй всегда из тишины, из покоя - это самые верные и правильные решения и поступки в Жизни = Если вы не решитесь выйти за рамки привычного, вы никогда не узнаете радости победы над страхами и обретения крыльев = Если есть Свет, то обязательно будет тень.