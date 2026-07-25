Театр абсурда
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Театр абсурда

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В июне московские парки привлекли более 46 миллионов посетителей

В июне московские парки привлекли более 46 миллионов посетителей

В парках регулярно организуют краеведческие прогулки, спортивные тренировки, лекции на разные темы, встречи языковых кружков, уроки ораторского мастерства и танцев, а также другие мероприятия.

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