В июне московские парки привлекли более 46 миллионов посетителей

В парках регулярно организуют краеведческие прогулки, спортивные тренировки, лекции на разные темы, встречи языковых кружков, уроки ораторского мастерства и танцев, а также другие мероприятия.
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