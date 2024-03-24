«Война на истощение превосходит стратегию манёвра»: западный обозреватель делает выводы из украинского конфликта

Если Запад серьезно относится к возможности конфликта с великими державами, ему необходимо серьезно взглянуть на свою способность вести затяжную войну и придерживаться стратегии, ориентированной на истощение, а не на маневр.
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