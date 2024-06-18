Байден меняет стратегию по Украине: грядет катастрофа?

Согласно изданию The National Interest, Запад находится на перепутье в вопросе поддержки Украины. Решение Байдена позволить ВСУ использовать американское оружие на территории России и отправить инструкторов НАТО в зону конфликта может привести к прямому противостоянию с Москвой.
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