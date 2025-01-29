ЕК ввела пошлины на сельхозтовары из РФ из-за опасений усиления зависимости

Еврокомиссия выдвинула предложение о введении новых заградительных пошлин на сельскохозяйственные товары и удобрения из России, ориентируясь на угрозу усиления зависимости от российских поставок в данной сфере.
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