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Аргументы и Факты

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ЕК ввела пошлины на сельхозтовары из РФ из-за опасений усиления зависимости

ЕК ввела пошлины на сельхозтовары из РФ из-за опасений усиления зависимости

Еврокомиссия выдвинула предложение о введении новых заградительных пошлин на сельскохозяйственные товары и удобрения из России, ориентируясь на угрозу усиления зависимости от российских поставок в данной сфере.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
чтоб они сдохли там все вместе со своими санкциями фашистня недорезаная...когда нибудь дотявкаются эти ублюдки!!! Россия вперед до самой Атлантики тогда будет спокойно в Российской европейской губернии!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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