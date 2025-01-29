ЕК ввела пошлины на сельхозтовары из РФ из-за опасений усиления зависимости

Анастасия Гончарова

чтоб они сдохли там все вместе со своими санкциями фашистня недорезаная...когда нибудь дотявкаются эти ублюдки!!! Россия вперед до самой Атлантики тогда будет спокойно в Российской европейской губернии!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺