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Царьград

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Meta* выплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в 2021 году

Meta* выплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в 2021 году

Марк Цукерберг предпочёл не входить в открытую конфронтацию с новой американской властью.Американская корпорация Meta*, принадлежащая медиамагнату Марку Цукербергу, сообщила о решении выплатить президенту США Дональду Трампу $25 млн.

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