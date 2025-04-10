РИА Новости: ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать спецконтракт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждают 18-летних украинцев подписывать специальный военный контракт и не берут их на срочную службу, поскольку только так они впоследствии могут получить право на выезд за границу.
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