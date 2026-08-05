Собянин рассказал о влиянии экономики Москвы на экономику регионов

Каждые два рубля, инвестируемые в экономику Москвы, притягивают рубль в развитие предприятий в российских регионах, заявил мэр столицы, лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму РФ Сергей Собянин.
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