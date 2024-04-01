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Секрет Днепровской флотилии. Запад сдаст Украину до Днепра, но России нужен Дунай

Секрет Днепровской флотилии. Запад сдаст Украину до Днепра, но России нужен Дунай

Коллаж Царьграда Вчера 56K прочитали Печать Запада стала активно готовить свою и мировую общественность к победе России на Украине, хотя ещё недавно писала совсем другое, веселя русских читателей.

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