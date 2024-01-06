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Противник прижал Россию с севера. В ответ Москва подняла с морского дна десятки ядерных хищников

Противник прижал Россию с севера. В ответ Москва подняла с морского дна десятки ядерных хищников

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. НАТО милитаризует Север ударными темпами, что само по себе является красной линией.

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Комментарии
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Александр Бурачевский
Он уже говорил, в 2007 году (знаменитая &quot;мюнхенская речь&quot;). Зачем повторяться?  И инфу о новых вооружениях в президентском Послании какого-то года считали &quot;мультиками&quot;!
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16 час.
Людмила Лиханова
Самому не смешно писать тупую чушь? Путин не просто Президент, а еще и офицер КГБ-ФСБ. А там не принято разных писак осведомлять о своих планах и , тем более, показывать насколько жесткий наш Президент. Только тупой видит то, что ему показывают и не видит результаты этой, так называемой, мягкости. Ну или либераст -ципсошник пытается провоцировать. В любом случае - глупость несусветная.
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15 час.
Людмила Лиханова
Смешно, когда коммент пишется исключительно на тему грамотности, а не по сути. Это как - гав, абы не молча.
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15 час.

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