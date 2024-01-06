Противник прижал Россию с севера. В ответ Москва подняла с морского дна десятки ядерных хищников

Он уже говорил, в 2007 году (знаменитая "мюнхенская речь"). Зачем повторяться? И инфу о новых вооружениях в президентском Послании какого-то года считали "мультиками"!

Людмила Лиханова

Самому не смешно писать тупую чушь? Путин не просто Президент, а еще и офицер КГБ-ФСБ. А там не принято разных писак осведомлять о своих планах и , тем более, показывать насколько жесткий наш Президент. Только тупой видит то, что ему показывают и не видит результаты этой, так называемой, мягкости. Ну или либераст -ципсошник пытается провоцировать. В любом случае - глупость несусветная.