Новости Хард- Рока этой недели

Новости Хард- Рока, это лучшие метал- и хард-рок-треки, которые вам нужно слушать каждую неделю. Как всегда, поиски по всему Интернету увенчались успехом, чтобы предложить вам самые лучшие новые метал-песни этой недели, собрав все - от кинематографичного американского готик-индастриал-метала In This Moment до британских иранских блэк-металлистов Trivax и колоссальных риффов южноафриканской Chaos Doctrine, а также громких имен, включая Beartooth, Code Orange, Skindred и многое другое Чикагское хардкорное заведение Harm's Way доблестно вернулось на этой неделе с “Silent Wolf” — ведущим синглом с их грядущего пятого студийного альбома Common Suffering.