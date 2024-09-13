Подписанный указ определил судьбу пенсионеров. Они освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения с сентября

Звездить не мешки ворочать. Один популизм. Текст слов ни о чём!

Алекс Сэм

Звездец домоуправлениям, там и так нормальных работников днём с огнём не сыщешь, а теперь слесаря вместе с техниками будут бегать по квартирам на любой чих пенсионера с разно всякими измерительными приборами.