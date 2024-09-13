Подписанный указ определил судьбу пенсионеров. Они освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения с сентября

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Пронедра

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Звездить не мешки ворочать. Один популизм. Текст слов ни о чём!
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14 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Замучаешься доказывать!
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11 час.
Алекс Сэм
Звездец домоуправлениям, там и так нормальных работников днём с огнём не сыщешь, а теперь слесаря вместе с техниками будут бегать по квартирам на любой чих пенсионера с разно всякими измерительными приборами.
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10 час.

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