Спасатели направлены в Нанайский район для контроля паводковой ситуации

В Хабаровском крае продолжаются работы по мониторингу паводковой ситуации. Спасатели Главного управления МЧС России по региону выехали в Нанайский район для контроля ситуации после того, как уровень воды в реках поднялся.
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