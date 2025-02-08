Айрат Хасьянов: «К нам поедут ученые из других стран. Надо только дать эту возможность»

Почему так трудно поженить науку и бизнес? Чем может привлечь иностранных специалистов Казань? Какие научные проекты родом из Татарстана заслуживают внимания? Почему обратный инжиниринг – вовсе не стыдная задача? Об этом и многом другом в День российской науки в интервью «Татар-информу» рассказал вице-президент Академии наук РТ Айрат Хасьянов.