Пушков похвалил решение Вучича посетить Москву 9 мая вопреки угрозам

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выразил одобрение решению сербского президента Александра Вучича посетить Москву для участия в праздновании 9 мая, несмотря на оказанное на него давление и поступающие угрозы.
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