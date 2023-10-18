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Виктория Боня рассказала, сколько тратит ежемесячно

Виктория Боня рассказала, сколько тратит ежемесячно

Ведущая опровергает слухи о том, что ее содержит богатый «папик». фото: СоцсетиВиктория Боня, которая давно живет в Монако, не устает радовать своих подписчиков постоянно обновляющимся контентом в своих соцсетях.

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