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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о том, что Латышонок тянул время при 1:0 с «Химками»: «А в чем логика? Любая ошибка вблизи твоих ворот может привести к ответному голу. И как быть?»

Комментатор высказался о вратаре «Зенита» после матча Мир РПЛ с «Химками» (1:0). «Такой футбол называют валидольным.

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