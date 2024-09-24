Приморцам рассказали, как вести себя при встрече с медведем

В Лучегорске отлавливают медведя, убившего двух мужчин и напавшего на приют для бездомных животных. Специалисты охотнадзора поделились информацией, которая поможет сохранить жизнь и здоровье: специалисты рассказали, как вести себя при встрече с медведем.