Втянут-затянут: конфликт на Ближнем Востоке загнал ЕС в ловушку

Евросоюз с подачи США всё больше втягивается в конфликт с «Ансар Аллах» (хуситы) в Красном море, несмотря на заверения со стороны Йемена об отсутствии угрозы для кораблей стран ЕС, заявил «Известиям» член политбюро йеменского движения Али аль-Кухум.
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