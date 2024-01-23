Втянут-затянут: конфликт на Ближнем Востоке загнал ЕС в ловушку

Евросоюз с подачи США всё больше втягивается в конфликт с «Ансар Аллах» (хуситы) в Красном море, несмотря на заверения со стороны Йемена об отсутствии угрозы для кораблей стран ЕС, заявил «Известиям» член политбюро йеменского движения Али аль-Кухум.